Kapalıçarşı'da altın tutulamıyor. Rekor üstüne rekor

Kaynak: İHA
Kapalıçarşı'da altın tutulamıyor. Rekor üstüne rekor
Kapalıçarşı'da kuyumcularda hareketlilik artarken, piyasalarda makas açıldı. Piyasalardaki hareketlilik Kapalıçarşı'da gram altının yeni bir rekor kırmasına sebep oldu.

Yurt içi piyasalarda yaşanan enflasyon artışıyla birlikte dolar kuru rekor üstüne rekor kırmayı sürdürürken, altın fiyatları destek buldu.

Ayrıca dolar kurundan destek bulan altın fiyatlarındaki yükseliş talebi yükseltirken, ekonomi politikalarında seçimin ardından değişim olabileceği piyasalarda endişeye sebep oluyor.

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GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Bu gelişmelerin ardından Kapalıçarşı'da kuyumcularda hareketlilik olduğu gözlenirken, gram altın 2 bin 423 TL seviyesini gördü ve yeni bir rekora imza attı.

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"YÜKSELİŞ TRENDİ VAR"

Fiyat artışlarıyla alakalı açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı’da kuyumcu Günay Güneş, "Altında 10-15 gündür yükseliş trendi var. Orta Doğu’daki belirsizlik ortamı, ABD Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oluyor" diye konuştu.

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"UZUN VADE YATIRIMI OLARAK TERCİH EDİLİYOR"

Vatandaşların enflasyondan korunmak için de altına talep gösterdiğini belirten Güneş, "Ülkemizde gram altın uzun vade yatırımı olarak tercih ediliyor. Has altının Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2 bin 423 lira, çeyrek altın 4 bin lira tam altın 16 bin liradan satılıyor" dedi.

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