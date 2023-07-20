Kapalıçarşı'da sahte altın operasyonu. Alırken çok dikkatli olun

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, “Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik” suçlarının engellenmesine yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Yürütülen çalışmalarda bazı kişilerin Fatih'te ayarı ile oynanmış altınları Türkiye genelinde çeşitli bölgelere göndererek, bölgelerdeki kuyumculara satmaya çalıştıkları belirlendi.

Kapalıçarşı içerisinde 1 ay boyunca takip edilen, kamera sistemi ile donatılan bir iş yerinde sahte altın üretimi yapıldığı tespit edildi. Atölyecisi ve imalatçısı rolündeki M.Ö. ve S.Y.’nin ayarı düşük bilezik, altın zincir, reşat altını, yüzük gibi mücevheratlar imal ettikleri, imal etmiş oldukları ayarı düşük mücevherleri, yardımcı ustaları ile birlikte takoz, yaldızlama, patentleme ve süsleme adı altında son şekillerini verdikleri tespit edildi.

50 KİLOGRAM ALTIN YAKALANDI

Şüphelilerin, imal ettikleri ayarı düşük mücevherleri piyasaya kimi zaman imalatçı-atölyeci şahıslarla kuryelik yaparak sürmeye çalıştıkları, kimi zaman da saha elemanlarıyla piyasaya sahte altın vermeye çalıştıkları belirlendi.

Bu suçtan finanse ettikleri paraları eşleri ve diğer aile bireyleri adına araç ve taşınmaz mal edinerek gizlemeye ve yasal hale getirmeye çalıştıkları anlaşıldı. 13 Temmuz'da Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcu atölyesine gerçekleştirilen operasyonda, sahte olduğu değerlendirilen 50 kilogram sahte altın ele geçirildi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal bulunurken, 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.