Kapalıçarşı'da sahte altın operasyonu. Alırken çok dikkatli olun

İstanbul emniyeti tarafından Kapalıçarşı’da bulunan kuyumcu atölyesine gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan 50 kilogram sahte altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Kapalıçarşı'da sahte altın operasyonu. Alırken çok dikkatli olun

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, “Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik” suçlarının engellenmesine yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Yürütülen çalışmalarda bazı kişilerin Fatih'te ayarı ile oynanmış altınları Türkiye genelinde çeşitli bölgelere göndererek, bölgelerdeki kuyumculara satmaya çalıştıkları belirlendi.

Kapalıçarşı içerisinde 1 ay boyunca takip edilen, kamera sistemi ile donatılan bir iş yerinde sahte altın üretimi yapıldığı tespit edildi. Atölyecisi ve imalatçısı rolündeki M.Ö. ve S.Y.’nin ayarı düşük bilezik, altın zincir, reşat altını, yüzük gibi mücevheratlar imal ettikleri, imal etmiş oldukları ayarı düşük mücevherleri, yardımcı ustaları ile birlikte takoz, yaldızlama, patentleme ve süsleme adı altında son şekillerini verdikleri tespit edildi.

50 KİLOGRAM ALTIN YAKALANDI

Şüphelilerin, imal ettikleri ayarı düşük mücevherleri piyasaya kimi zaman imalatçı-atölyeci şahıslarla kuryelik yaparak sürmeye çalıştıkları, kimi zaman da saha elemanlarıyla piyasaya sahte altın vermeye çalıştıkları belirlendi.

Bu suçtan finanse ettikleri paraları eşleri ve diğer aile bireyleri adına araç ve taşınmaz mal edinerek gizlemeye ve yasal hale getirmeye çalıştıkları anlaşıldı. 13 Temmuz'da Kapalıçarşı'da bulunan kuyumcu atölyesine gerçekleştirilen operasyonda, sahte olduğu değerlendirilen 50 kilogram sahte altın ele geçirildi.

Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan altın ve sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal bulunurken, 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

altinnnnnnhh.jpg

altin.jpg

Öne Çıkanlar
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Soylu’nun açıklamalarıyla yola çıkanlara kötü haber: 4 bin lira cezası var
Son Haberler
Kuzey Kore ABD'li askerin iadesi taleplerine yanıt vermiyor Dünya
Kuzey Kore ABD'li askerin iadesi taleplerine yanıt vermiyor
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Zalgiris Galatasaray maçının hakemi belli oldu Spor
Zalgiris Galatasaray maçının hakemi belli oldu
ÖSYM çöktü! Öğrenciler kaç aldığına bakamıyor Teknoloji - Otomotiv
ÖSYM çöktü! Öğrenciler kaç aldığına bakamıyor
Dev ilaç firması iflas etti Güncel
Dev ilaç firması iflas etti
Safiye Soyman oğlu Harun'un son halini paylaştı Magazin
Safiye Soyman oğlu Harun'un son halini paylaştı
Google'dan haber yazan yapay zeka. Robot gazeteciler geliyor Teknoloji - Otomotiv
Google'dan haber yazan yapay zeka. Robot gazeteciler geliyor