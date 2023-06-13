Kapalıçarşı’ya giren günlük kişi sayısı açıklandı

Turizm sezonun açılması ve UEFA’nın Şampiyonlar Ligi finalinin aynı döneme denk gelmesi ile birlikte tarihi Kapalıçarşı’ya turistler akın ediyor. Tarihi çarşıyı günde 200 bin civarı kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Kapalıçarşı’ya giren günlük kişi sayısı açıklandı

Dünyanın en eski çarşısı olma özelliğine sahip Kapalıçarşı turist akınına uğruyor. Turizm sezonun açılması ve UEFA’nın şampiyonlar ligi finalinin aynı döneme denk gelmesi ile birlikte Kapalıçarşı’nın giriş sayıları 200 bini buldu. Bu sayının sene sonu 70 milyon olması bekleniyor.

Tarihi çarşıya gelen turistler burada mücevherden giyime, halıdan çantaya birçok ürün bulabiliyor. Öte yandan, tarihi çarşı Brezilya, Arjantin, Balkan ülkeleri, uzak doğu ülkeleri gibi birçok ülkeden turist ağırlıyor.

Kapalıçarşı’nın Türkiye’de en çok ziyaret edilen tarihi yerlerinden biri olduğunu belirten Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, “Günlük ortalama 150 bin ile 200 bin kişi günlük giriş oluyor. Turizm sezonu açıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ülkemizde olması turizm açısından canlılık oluşturdu. Bunun haricinde dünyanın birçok ülkesinden Kapalıçarşı’ya ziyaret etmeye gelenler oluyor." dedi.

"Genelde uzak doğu ülkeleri, Arjantin, Brezilya, Güney Amerika ve Balkan ülkeleri gibi birçok ülkeden turist geliyor" diyen Özyoyacı "İstanbul alışveriş konusunda çok cazip bir yer. Burada her türlü eşya bulabiliyorlar. Şu anda ziyaretçi sayısı olarak 25 milyonu bulduk. Sene sonu bu rakamın 70 milyon olmasını bekliyoruz. İstanbul’da otel doluluk oranları oldukça yüksek ve kurvaziyer gemilerinin gelmesi ile birlikte bu sayıları göreceğimizi düşünüyorum. Buraya ziyarete gelenlerin çoğu turistten oluşuyor” şeklinde konuştu.

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