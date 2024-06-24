Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hesapladı, kapasite kullanım oranı haziranda değişmedi. TCMB'den yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 iş yeri tarafından haziran ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildiği belirtildi.

TCMB'nin anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, geçen aya göre haziranda farklılık göstermedi yüzde 76,3 olarak kayıtlara geçti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) mayıs ayına göre 0,4 puan azaldı ve yüzde 76,2'ye geriledi.