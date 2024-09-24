Kapasite kullanım oranında düşüş

Kaynak: AA
Kapasite kullanım oranında düşüş

Kapasite Kullanım Oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti. Önceki veri, yüzde 75,4 seviyesindeydi

Kapasite kullanım oranı açıklandı. KKO-MA 0,5 puan düştü. Seviye yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artış gösterdi. Böylece seviye yüzde 75,9 oranında gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada, 2024 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1766 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildiği ifade edildi.

KAPASİTE KULLANIM ORANI NEDİR?

Kapasite Kullanım Oranı, bir işletme ya da ülke ölçeği esas alındığında toplam üretim kapasitesinin ne kadarlık kısmının kullanıldığını gösteren bir orandır.

Son Haberler
Kurtulmuş Moskova’da
Kurtulmuş Moskova’da
Mourinho'nun taşıdığı çuvalda ne vardı? Erman Toroğlu açıkladı
Mourinho'nun taşıdığı çuvalda ne vardı? Erman Toroğlu açıkladı
İki üniversite bitirdi! Kaymakam olmayı hayal ederken çoban oldu
İki üniversite bitirdi! Kaymakam olmayı hayal ederken çoban oldu
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem
Kars’taki Konak Oteli’nde can pazarı: Mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı
Otelide can pazarı! Mahsur kalanların yardımına itfaiye yetişti