Kapasite kullanım oranında düşüş

Kapasite kullanım oranı açıklandı. KKO-MA 0,5 puan düştü. Seviye yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artış gösterdi. Böylece seviye yüzde 75,9 oranında gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada, 2024 yılı Eylül ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1766 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildiği ifade edildi.

KAPASİTE KULLANIM ORANI NEDİR?

Kapasite Kullanım Oranı, bir işletme ya da ülke ölçeği esas alındığında toplam üretim kapasitesinin ne kadarlık kısmının kullanıldığını gösteren bir orandır.