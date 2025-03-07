Kapıcı dairesini uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

Operasyon kapsamında uyuşturucu imal ederken kullanılan birçok materyal ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele kesintisiz devam ederken, bu kez de olayın adresi İzmir oldu. Uyuşturucu satıcıları ve üreticileri akılları zorlayacak yöntemler kullanmaya devam ediyor. İzmir'deki adreste bir kapıcı dairesinin uyuşturucu üretim merkezi haline getirildiği ortaya çıktı.

APARTMANA BASKIN DÜZENLENDİ

İzmir'de Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, ilçedeki bir apartmanın kapıcı dairesinde uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde bilgiye ulaşınca çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, kapıcı dairesini imalathaneye dönüştüren H.K.ve S.O.'yu teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının koordinesinde polis ekipleri, H.K. ve S.O.'nun adresine operasyon gerçekleştirdi.

BİRÇOK MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 2 kilo skunk maddesinin yanı sıra uyuşturucu üretimi için vantilatör, 600 wat ışık kaynağı, buhar makinesi, koku filtresi, termometre, nem ölçer, fan motoru, 2 güç kaynağı, 2 zamanlayıcı, çeşitli ebatlarda çok sayıda boru ve madde üretiminde kullanılan bez dolap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis ekiplerince emniyete götürüldü. H.K. ve S.O.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.