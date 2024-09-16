Kapıkule'de Rekor Gurbetçi Akını: 691 Bin Araç ve 2,8 Milyon Yolcu

Alınan bilgilere göre, 22 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında "gurbetçi sezonu" olarak bilinen dönemde, Trakya'daki sınır kapılarında büyük bir araç ve yolcu hareketliliği meydana geldi.

Bu sezon boyunca, Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarından toplam 691 bin 891 binek araç geçiş yaparken, 2 milyon 820 bin yolcu giriş yaptı.

Karşılaştırmalı olarak, 2019 yılında sınır kapılarında 2 milyon 191 bin yolcu giriş yaparken, 2020'de Kovid-19 pandemisinin etkisiyle bu sayı 771 bine kadar düşmüştü.

Kapıkule’den giriş - çıkış yapan yolcu sayısı 3 milyonu geçti

Ancak, salgının hafiflemesiyle birlikte yolcu girişleri tekrar artış gösterdi. 2021'de 1 milyon 762 bin, 2022'de 2 milyon 489 bin yolcu giriş yaparken, geçen yıl ise bu sayı 2 milyon 720 bin 35 olarak kaydedilmişti.

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da araç ve yolcu girişlerinin en yoğun olduğu sınır kapısı Kapıkule Sınır Kapısı oldu.

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu