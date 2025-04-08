Kapıkule’de rüşvet operasyonu: 38 memur gözaltında

Düzenleme: Kaynak: DHA

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen rüşvet operasyonunda, 38 gümrük muhafaza memuru gözaltına alındı ve rüşvet verdikleri iddia edilen 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik takipte, Kapıkule Sınır Kapısı’nda görevli bazı memurların yurda giren ve çıkan kişilerden rüşvet aldığını belirledi.

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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, gümrük peronlarına gizli kameralar yerleştirildi.

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Kameralarla rüşvet aldığı saptanan 38 memurun adreslerine jandarma ekiplerince eş zamanlı baskın düzenlendi ve şüpheliler yakalandı.

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Aramalarda, şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira bulundu.

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Rüşvet verdiği tespit edilen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarılırken, gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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