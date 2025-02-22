Kapılar koçbaşıyla kırıldı

Kaynak: İHA

Esenler'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ev kapıları koçbaşıyla kırıldı. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayişin sağlanması, yeni nesil sokak çetelerinin çökertilerek suçların önlenmesine yönelik Esenler'de çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan saha ve istihbari çalışmalarda, Fevzi Çakmak ve Namık Kemal Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

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Polis ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Kapıların açılmaması üzerine polis koçbaşı kullandı. Operasyonda, A.K. ve A.İ. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise; 138,35 gram metamfetamin, 137,73 gram uyuşturucu sıvı, 20,41 gram marihuana, 3 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu ve 10 bin 950 TL para ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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