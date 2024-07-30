Kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı

Olay, Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, ev sahibi Abdülhamit B. (24), kiracısı Arzu A. (49) ile arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kiracısının kapısına gelerek saldırıda bulundu.

Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran ve kapıyı tekmeleyip yumruklayan Abdülhamit B., "3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın" şeklinde tehditlerde bulundu. O anlar, binada yaşayan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kiracı Arzu A., saldırı sırasında kendini eve kilitleyerek ev sahibinin gitmesini bekledi. Olayın ardından Arzu A., karakola giderek şikayette bulundu.

Abdülhamit B. ve yanında bulunan kadının ise firar ettiği ve polis ekiplerince arandığı öğrenildi.