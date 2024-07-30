Kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı

Kaynak: İHA
Kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir ev sahibi, kiracısının kapısını tekmeleyip yumruklayarak dehşet saçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Karabağlar ilçesi Doğanay Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre, ev sahibi Abdülhamit B. (24), kiracısı Arzu A. (49) ile arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kiracısının kapısına gelerek saldırıda bulundu.

Kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kıran ve kapıyı tekmeleyip yumruklayan Abdülhamit B., "3 gün mühlet veriyorum, evi boşaltın" şeklinde tehditlerde bulundu. O anlar, binada yaşayan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kiracı Arzu A., saldırı sırasında kendini eve kilitleyerek ev sahibinin gitmesini bekledi. Olayın ardından Arzu A., karakola giderek şikayette bulundu.

Abdülhamit B. ve yanında bulunan kadının ise firar ettiği ve polis ekiplerince arandığı öğrenildi.

aw257625-01-001.jpg

aw257625-02-001.jpg

aw257625-03-001.jpg

aw257625-04-001.jpg

Son Haberler
Weghorst'tan transfer açıklaması Spor
Weghorst'tan transfer açıklaması
Muğla açıklarında 2 can salında 30 kaçak göçmen kurtarıldı Yerel Haberler
Muğla açıklarında 2 can salında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
8 Yaşındaki karateci Enes hayatını kaybetti Yerel Haberler
8 Yaşındaki karateci Enes hayatını kaybetti
30 vekille yeni grup kuruyoruz. İddia doğru çıktı. Cemal Enginyurt açıkladı Gündem
30 vekille yeni grup kuruyoruz. İddia doğru çıktı. Cemal Enginyurt açıkladı
Muştayla saldırıp çenesini kıran sanığa, 'iyi hal' indirimiyle 6 yıl hapis Gündem
Muştayla saldırıp çenesini kıran sanığa, 'iyi hal' indirimiyle 6 yıl hapis
Tırdan fırlayan teker genç kızın canını aldı. Feci kaza kamerada Yerel Haberler
Tırdan fırlayan teker genç kızın canını aldı. Feci kaza kamerada
Altay Bayındır Kadıköy'de ortaya çıktı Spor
Altay Bayındır Kadıköy'de ortaya çıktı