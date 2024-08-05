Bu hatayı yapan kiracı apar topar evden çıkarılıyor. Mahkemeden emsal karar

Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan sorunlar yüzde 25 kira sınırı sebebiyle artış göstermiş, bazı tartışmaların sonu cinayetle bitmişti.

Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan sorunların bazı etkenleri ev sahibini değil kiracıyı haksız bulurken, Avukat Gizem Gonce, kiracının hatalı görüneceği davranışları tek tek açıkladı.

İlk kira davası örneğinde kiracı 1 yıl içinde tamı tamına iki kez kirasını zamanında ödemedi ve ev sahibi buna istinaden iki kez icra takibi başlattı.

Diğer bir kira davası örneğinde ise kira sözleşmesi yapıldıktan yaklaşık 2 ay sonra kiracı tahliye taahhütnamesine imza attı. Kiracı, taahhütnamede bulunan sürede evden çıkmayınca olay yargıya taşındı. İki kira davasında da mahkemede önemli kararlar alındı.

Avukat Gizem Gonce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilk kira davası örneğinde kiracının, kira sözleşmesindeki bedelleri düzenli olarak ödemediğini, 01.04.2016 tarihinde başlayan kira sözleşmesinde aylık kira bedelinin 1.500 TL olduğunu, aylık kira bedelini kiracının geç ödediğini ve bundan kaynaklı olarak İstanbul Anadolu İcra Dairesi’nde 2023 senesinde ödenmeyen kira bedellerinden kaynaklı icra takibi başlatıldığını, kiracıya usulüne uygun tebligat uygulandığını, 30 gün içinde kiracı ödenmeyen kira bedellerine itirazda bulunmadan kirayı icra dairesine ödeyerek dosyayı kapattığını ifade etti.

Daha önceki zamanda ise 2022 senesinde de ödenmeyen kira borcundan ötürü kiracıya icra takibi başlatılmıştı. Kiracı 30 gün içinde kirayı ödeyerek icra dosyasını kapatmıştı.

Kiracı ödemeyi yapmış olsa da iki kere icra takibi yapılması iki haklı ihtar niteliğinde sayıldı. Yaşanan bu olay ise tahliye şartlarının oluştuğunu gösterdi.

Daha sonra dosya bilirkişiye gitti. Bilirkişi raporunda davalının kira farklarını ödememesi nedeniyle icra takiplerine sebebiyet vermesi üzerine iki haklı ihtarın göz önünde bulundurulduğu ve kiracının iki haklı ihtar nedeniyle tahliye şartının oluştuğu belirtildi.

MAHKEME TAHLİYEYE KARAR VERDİ

Kiracıya yapılan icra takiplerinde kiracı her ne kadar 30 gün içerisinde kirayı ödemiş olsa da bir kira döneminde 2 kez kira ödememesinden ötürü icra takibi yapıldığı için mahkemede 2 haklı ihtar sebebiyle evin tahliyesine karar verildi.