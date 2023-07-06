Kapışma başladı. Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti

Metin tabanlı yeni sosyal medya platformu Threads nedeniyle Twitter'in Meta'ya dava açma tehdidinde bulunduğu öğrenildi.

Kapışma başladı. Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Semafor adlı haber sitesi, Twitter'in avukatı Alex Spiro'nun Meta CEO'su Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektubun bir kopyasını paylaştı.

Mektupta Spiro, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve fikri mülkiyetini sistematik ve yasadışı bir şekilde çaldığına dair ciddi şüpheleri olduğunu belirtti.

Meta'nın eski Twitter çalışanlarını Threads'i taklit etmek için kullandığı iddiası

Spiro, Meta'nın geçen yıl Twitter'dan ayrılan bir çalışanı işe aldığını ve bu çalışanları kısa süre sonra Threads'in taklit bir versiyonunu oluşturmak için görevlendirdiğini öne sürdü.

Spiro, "Twitter, fikri mülkiyet haklarını korumak için gereken her şeyi yapacak ve Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını veya gizli bilgilerini kullanmasına son vermesini acilen istiyor." dedi.

Twitter'in avukatı, sosyal medya şirketinin, fikri mülkiyetinin Meta tarafından daha fazla ihlal edilmesini engellemek için her türlü hukuki ve ihtiyati tedbir hakkını saklı tuttuğunu da vurguladı.

Threads 30 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Bu arada Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Threads hesabından yaptığı açıklamada, Threads'e kaydolan kullanıcı sayısının bu sabah itibarıyla 30 milyona ulaştığını duyurdu.

Zuckerberg, "Bu, çok özel bir şeyin başlangıcı gibi görünüyor, ama uygulamayı daha iyi hale getirmek için yapacak çok işimiz var." diye yazdı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, dün Twitter'ın rakibi olarak yeni sosyal medya platformu Threads'i piyasaya sürmüştü.

Zuckerberg, daha önce de Snapchat ile TikTok'un özelliklerini Instagram'da "Hikayeler" ve "Reels" adı altında kopyalamakla eleştirilmişti.

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