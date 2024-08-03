Kapıyı açmayan kiracısına kabusu yaşattı

Ev sahibi ve yakınının kapıya dayanıp tekmelediği anlar ise başka bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Olay, 29 Temmuz'da akşam saatlerinde Doğanay Mahallesi 9108 Sokak'taki bir evde gerçekleşti. Aktarılanlara göre H.B. adlı kadın, yakını A.B. ile bir süredir kiracıları 52 yaşındaki A.B. ve 52 yaşındaki H.Ç.'yi evi boşaltmaları için baskı kurdu.

Kiracılar evden çıkmayınca A.B. ve H.B., bu kez kapıya dayandı. Ancak kiracıları kapıyı açmayıp, polis çağırdı. A.B. ve H.B. kapıya çeşitli materyaller atarak tehditler savurdu. Bir süre sonra ev sahipleri gidince kiracılar A.B. ve H.Ç. karakola giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, ev sahiplerini yakalamak için çalışma başlattı.