Kapıyı kıran okul müdürü açığa alındı.

Bursa'da Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürü E.K.K., kadın müdür yardımcısının kapısını tekmeyle kırarak eşyaları dışarıya çıkarttırmıştı. Olayın ardından müdür, açığa alındı.

NE OLMUŞTU

Okul müdürü, başı açık müdür yardımcısına bir yıldır mobbing uyguluyordu. Müdür yardımcısına giriş katta içinde tuvalet bulunan bir oda tahsis edildi ve o kattakilerin o tuvaleti kullanacağı belirtildi. İtirazlar sonrası ise müdür yardımcısını depo olarak kullanılan başka bir odaya almak istedi. Müdür yardımcısı kadın düzenleme yapılana kadar o odaya geçmeyeceğini söyledi. Müdür ise kapısını kırarak içeri girdi. Görüntüler kapısı kırılan kadın müdür yardımcısı tarafından kaydedildi. Öğretmen, müdürün görevini kötüye kullandığını belirtti. Eğitim Sen Başkanı Derviş Erdem, meslektaşına yapılan bu çirkin saldırıyı kınadığını ifade etmişti.

BU İLK DEĞİL

Müdür E.K.K., daha önce kız öğrencilerle ilgili, "Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum. Okulda başı açık kız öğrenci olamaz. Herkesin başını kapatması gerek. Bizler İslam'ın değerlerini savunuyoruz, bu yüzden şort giyen veya başını örtmeyen öğrencilere müdahale ederiz" ifadelerinde bulunmuştu.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Olayda yer alan müdürün ise açığa alındığı açıklandı.