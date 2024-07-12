Kaplan Dede'ye neden arama ruhsatı verildi?

Ercin Gülez / Düzce / YENİÇAĞ

Akçakoca içme suyu havzasının bulunduğu bölgeye maden arama ruhsatı verildiği haberi gündeme bomba gibi düştü.

Yozgat merkezli Ovabahçe Tarım Hayvancılık Enerji Üretim Sanayi Ticaret Anonim şirketine Akçakoca sarıyayla içme suyu Barajı’nın bulunduğu Kaplan Dede dağında maden arama ruhsatı verildiği öğrenildi.

Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak- Karatavuk ve Sarıyayla köy sınırları ile Çilimli Kırkharman köyünü içine alan bölgede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Ruhsatları Dairesi Başkanlığı tarafından, 28 Mayıs 2024 tarihli imzalanan belgede, Ovabahçe Tarım Hayvancılık Enerji Üretim Sanayi Ticaret Anonim şirketine 4 Grup maden arama ruhsatı verildi.

Ruhsat verilen bölgede Sarıyayla içme suyu barajına kaynak oluşturan dereler var. Kurukavak -Karatavuk arasında kalan bölgede ise Akçakoca ilçesine batı istikametinde kalan onlarca köyün içme suyu depoları bulunuyor.

Haritada ayrıca Çilimli ilçesi ile Çilimli’ye bağlı bazı köylerin su havzası da Kaplan Dede dağlarında bulunuyor.

Bölgede yaşayan köylüler bu gelişmelerden rahatsız olduklarını dile getirirken iktidar ve muhalefet parti milletvekillerinin sessizliği tepkilere neden oluyor.