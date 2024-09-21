Kapodokya'da sıcak hava balonu otomobil çarptı. Araç havalandı

Peri bacalarıyla ünlü Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde yaşanan ilginç kaza kameraya yansıdı.

Sıcak hava balonu otomobile çarpar mı derseniz bir çok kişi "duymadık" yanıtı verir ama işte böyle bir kaza Kapadokya'da yaşandı.

Sıcak hava balonu kalkışa hazırlandığı an sürüklenmeye başladı. Çevrede otomobiller park halindeydi. Görevlilerden 10 kişi balonun yönünü değiştirmeye çalıştı.

Balon görevlilerle balonun pilotu arasındaki iletişim sorunu nedeniyle sürüklenerek, bölgedeki park halindeki otomobile çarpıp, bir metre havaya kaldırdı.

Otomobilin tamponundan kurtulan balon havalanarak, yoluna devam etti. Otomobilin sahibi ise kaza öncesi aracına çarpacağın anlayıp, bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı ancak başarı olamadı.

Çarpmanın etkisiyle balonun gövdesi yanarak yırtıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.