Kasap İYİ Parti heyetine böyle dert yandı: Vatandaş kurbandan kurbana et görüyor

İYİ Parti kurucu üyesi Ahmet Erdemli, beraberindeki İYİ Parti heyeti ile köy, kasaba, ilçe ve merkezde yaptığı ziyaretlerle vatandaşın derdini dinlemeye devam ediyor.

Nevşehir Gülşehir ilçesini ziyaret eden İYİ Parti kurucu üyesi Ahmet Erdemli ve beraberindeki heyete konuşan esnaf isyan etti.

Kasap olduğunu belirten esnaf, "Vatandaş 2 kilo alacağına ya 1 kilo, yarım et alıyor. Kimisi hiç alamıyor. Vatandaş kurbandan kurbana et görüyor. Kimisi kurbanı hiç kesemiyor pahalı olduğundan. Bu sene 7 bin liraya kurban kesti. Adam asgari ücret almış o zaman 4 bin 500, 5 bin kadar." dedi. Hayvancılığın kötü bir dönemden geçtiğini belirten esnaf, "Şuan elinde hayvanı olan ayakta duruyor. Ama hayvanı olmayan için zor. Şuan bi hayvan 50 bin lira." diye konuştu

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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde de şeker pancarı üreticilerini ziyaret eden İYİ Parti heyeti, burrada da bir dokundu bin ah işitti. Pancar fabrikasının özelleştikten sonra haklarinin yendiği hususunda yoğun şikayetler olduğunu belirten üreticiler, 1.5 aydır sattıkları pancarın paralarını alamadıklarını ve hasat dönemlerinde de farklı mağduriyetleri olduğunu söylediler.

