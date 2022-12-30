30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kasap İYİ Parti heyetine böyle dert yandı: Vatandaş kurbandan kurbana et görüyor

Kasap İYİ Parti heyetine böyle dert yandı: Vatandaş kurbandan kurbana et görüyor

İYİ Parti kurucu üyesi Ahmet Erdemli, beraberindeki İYİ Parti heyeti ile Nevşehir'de esnaf ve çiftçiyi ziyaret etti. AKP politikaları nedeniyle hayvancılığın dibe indiğini belirten bir kasap, "Vatandaş kurbandan kurbana et görüyor" dedi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 15:35
Takip Et

Kapsap İYİ Parti heyetine konuştu: Vatandaş kurbandan kurbana et görüyor

Kasap İYİ Parti heyetine böyle dert yandı: Vatandaş kurbandan kurbana et görüyor
+
Aa
-

İYİ Parti kurucu üyesi Ahmet Erdemli, beraberindeki İYİ Parti heyeti ile köy, kasaba, ilçe ve merkezde yaptığı ziyaretlerle vatandaşın derdini dinlemeye devam ediyor. 

Nevşehir Gülşehir ilçesini ziyaret eden İYİ Parti kurucu üyesi Ahmet Erdemli ve beraberindeki heyete konuşan esnaf isyan etti.

Kasap olduğunu belirten esnaf, "Vatandaş 2 kilo alacağına ya 1 kilo, yarım et alıyor. Kimisi hiç alamıyor. Vatandaş kurbandan kurbana et görüyor. Kimisi kurbanı hiç kesemiyor pahalı olduğundan. Bu sene 7 bin liraya kurban kesti. Adam asgari ücret almış o zaman 4 bin 500, 5 bin kadar." dedi. Hayvancılığın kötü bir dönemden geçtiğini belirten esnaf, "Şuan elinde hayvanı olan ayakta duruyor. Ama hayvanı olmayan için zor. Şuan bi hayvan 50 bin lira." diye konuştu

.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde de şeker pancarı üreticilerini ziyaret eden İYİ Parti heyeti, burrada da bir dokundu bin ah işitti. Pancar fabrikasının özelleştikten sonra haklarinin yendiği hususunda yoğun şikayetler olduğunu belirten üreticiler, 1.5 aydır sattıkları pancarın paralarını alamadıklarını ve hasat dönemlerinde de farklı mağduriyetleri olduğunu söylediler.
 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z kuşağı kararını verdi
1
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
5
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.