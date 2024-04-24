Kaptanlar sürdürülebilirlik için dümene geçti

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, CarrefourSA ana sponsorluğunda, gerçekleştirilen TAYK - CarrefourSA Kupası yarışında bu yıl denizlerin sürdürülebilirliğine dikkat çekmek için kaptanlar dümene geçti. Yelkencilerin, değişen deniz ve hava koşullarıyla mücadele ettiği yarış IRC sınıfı tek gövdeli yelkenli tekneler için açık olurken, yat yarışına alt bölümlerde; IRC O, IRC 1, IRC 2, IRC 3 ve IRC 4 divizyonlardan oluşan 41 yat katıldı.

20 Nisan Cumartesi günü Caddebostan açıklarından verilen start ile deneyimli yelkenciler, Trofe'nin ilk ayağında birinci gelmek için kıyasıya yarıştı. Ana teması 'Sürdürülebilirlik' olan 2024 Trofesi'nde ilk defa uzaktan kumandalı robotik şamandıra kullanan TAYK ekibi, Türkiye'nin en önemli yat trofesinin ilk ayağında yarışlarda yer alan ekiplere yenilikçi yaklaşımın avantajlarını yaşatabilmek için dünyada meydana gelen yeniliklere hızla uyum sağlamayı amaçlıyor.

CarrefourSA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Melis Karatay Ebin, “TAYK- CarrefourSA Kupası Yarışı'nın ana destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Organize gıda perakende sektörünün bir oyuncusu olarak deniz ve deniz canlılarının korunmasını sağlayan çalışmalara destek vermek sorumluluklarımızdan biri. Bu doğrultuda denizlerin temizliği için hayata geçirilen farkındalık çalışmalarının yanı sıra sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını da destekliyoruz.

Sürdürülebilir balıkçılığı teşvik eden ve deniz ürünlerini korumaya yardımcı olan sertifikalı balık ürünlerini satmaya odaklanıyoruz. Su altı yaşam döngüsünün bozulmaması için tedarikçilerde de MSC (Marine Stewardship Council) ve ASC (Aquaculture Stewardship Council) gibi sertifikasyon programlarına katılanlarla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde doğa ve deniz yaşamını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Deniz sporlarının kendine özgü heyecanının sonuna kadar hissedildiği TAYK- CarrefourSA Kupası Yat Yarışı görülmeye değer performanslar ve hafızalardan silinmeyecek harika görüntülerle gerçekleşti. TAYK- CarrefourSA Kupası'nın sahipleri IRC-O 'da Atabay - Orient Express 6, IRC 1'da Akpa Chemicals, IRC 2'de ANT Yapı Team Sensei - Baby Dracula, IRC 3'de Yılkar Sailing Team Alchera ve IRC4'te Sebago Alize G 28 takımı oldu. Yat yarışında dereceye girenlerin ödülleri ise 21 Nisan’da Kalamış Marina'da düzenlenen törenle takdim edildi.