Kapya biberde hasat sevinci mi, maliyet endişesi mi?

Bafra’nın bereketli topraklarında önemli bir ürün olan kapya biberi, martta başlayan ekim ve bakım sürecinin ardından 6-7 aylık yoğun bir çalışmayla hasat edilmeye başlandı.

Karpuzlu Mahallesi’nden çiftçi Bahri Şener, üretimin zorluklarına vurgu yaparak, “Kapya biberin emeği çok fazla. Mart başında fideleme, dikim, çapalama, ilaçlama, sulama derken şimdi hasat zamanı. Hasat, iklim koşullarına bağlı olarak değişiyor” dedi.

Girdi maliyetleri çiftçiyi zorluyorYükselen maliyetlerin üreticiye büyük yük olduğunu ifade eden Şener, “Fiyatlar geçen yıla göre pek artmadı ama hayat pahalılaştı. Mazot, gübre, işçilik giderleri çok yükseldi. Şu an tek amacımız masrafları karşılamak. Gerisi Allah’a kalmış” diye konuştu.

Geçen yıl kapya biberin kilosunun 12 lira civarında olduğunu anımsatan Şener, bu yıl fiyatların 18-20 lira bandında olduğunu ancak bu artışın üreticiye yeterli kâr sağlamadığını belirtti.“350 bin lira maliyetle üretim yaptık”14 dönüm arazide üretim yaptığını söyleyen Şener, “Bu arazinin maliyeti 350 bin lira. Şu an ikinci hasadı yaptık, işçilik giderlerini karşıladık. Yarın tekrar toplamaya başlayacağız. Gübre, ilaç, mazot derken geriye ne kalırsa” dedi.

Bafra Ovası’nda yetişen kapya biberinin diğer bölgelere göre daha aromalı ve kaliteli olduğunu vurgulayan Şener, bu özelliğin pazarda üreticiler için önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.