Kar ekonominin can damarını vurdu! Hasat yandı, üretici çaresiz

Doğu Karadeniz’in ekonomik can damarı olan çay tarımı, Nisan ayı başında baharın etkisiyle hareketlenmeye başlamıştı. Çay bahçelerinde filizlenme süreci hız kazanırken, 11 Nisan tarihinde bölgeyi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, üreticilerin umutlarını adeta söndürdü. Sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi, yeni filizlenen çay yapraklarının donarak yanmasına yol açtı. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, bu durumun özellikle birinci sürgün dönemini ciddi şekilde etkileyeceğini vurguladı.

Arslan, yaptığı açıklamada, “Bahar mevsimiyle birlikte çay bahçelerimiz filizlenmeye başlamıştı. Ancak 11 Nisan’da başlayan kar yağışı ve soğuk hava, filizlerin yanmasına neden oldu. Sadece çay değil, fındık bahçeleri ve çiçek açan tüm meyve ağaçları da bu felaketten nasibini aldı. Zarar büyük.” dedi.

Bölgedeki tüm ziraat odalarının çay bahçelerinde incelemelerde bulunarak hasar tespit raporları hazırlayacağını belirten Arslan, bu raporların Tarım ve Orman Bakanlığı’yla paylaşılacağını ifade etti.

GÜBRELEME ÇABALARI BOŞA GİTTİ

Nisan ayıyla birlikte birçok üreticinin çay bahçelerine azotlu gübre uygulamasına başladığını kaydeden Arslan, bu çabanın soğuk hava nedeniyle ters teptiğini belirtti. “Üreticilerimiz, çay bitkisini beslemek ve verimi artırmak için erken davranarak gübre verdi. Ancak kar yağışı ve soğuk hava, gübreyle canlanan filizlerin yanmasına yol açtı. Bu, hem maddi hem de manevi bir kayıp. Birinci sürgün dönemi gecikecek ve üreticilerimiz ciddi bir gelir kaybıyla karşı karşıya kalacak." diye konuştu.