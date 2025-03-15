Kar eridi evler su altında kaldı

Kaynak: İHA

Ağrı’nın Kazımkarabekir Mahallesi’nde karların erimesi sonucu meydana gelen su baskınında 16 konut ve 8 ağıl su altında kaldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte karların hızla erimesi sel ve su baskınlarına neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgeye sevk edildi.

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AFAD İl Müdürü Özkan Aba’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara çevre ilçelerden destek ekipleri de katıldı. Toplamda 15 araç ve 53 personelle olay yerine intikal eden ekipler, su tahliye işlemlerine başladı.

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İş makineleriyle biriken sular tahliye edilirken, ev ve ahırlarında mahsur kalan vatandaşların güvenli alanlara geçişleri sağlandı. Su baskınından etkilenen mahalle sakinleri, yürütülen çalışmalardan dolayı AFAD ekiplerine teşekkür etti.

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