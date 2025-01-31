Kar kalındığı insan boyunu geçti

Kaynak: İHA

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kış etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar çıktığı ilçede dere yatakları buz tuttu.

Şırnak’ta kar yağışı ve soğuk havayla birlikte buz tutan dere yatakları dron ile görüntülendi. Beytüşşebap ilçesinde kış etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar çıktığı ilçede yayladaki dev menderesler buz pistine döndü.

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Faraşin Yaylası'nda kilometrelerce uzanan dere yatağı kış aylarının sert geçmesiyle beraber buza dönüşüyor. 3 ay boyunca buz pistine dönen dere yatağı fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede kartpostallık görüntüler oluşuyor.

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