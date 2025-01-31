Kar kalındığı insan boyunu geçti

Şırnak’ta kar yağışı ve soğuk havayla birlikte buz tutan dere yatakları dron ile görüntülendi. Beytüşşebap ilçesinde kış etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye kadar çıktığı ilçede yayladaki dev menderesler buz pistine döndü.

Faraşin Yaylası'nda kilometrelerce uzanan dere yatağı kış aylarının sert geçmesiyle beraber buza dönüşüyor. 3 ay boyunca buz pistine dönen dere yatağı fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede kartpostallık görüntüler oluşuyor.