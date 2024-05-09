Kar kalınlığı 5 metreyi buldu. Oraya yaz gelmiyor

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliğine bağlı personeller, Doski Vadisi ile Büyükçiftlik ve Esendere bölgelerindeki üs bölgelerinin yolunda kalınlığı kimi bölgelerde 5 metreye kadar çıkan karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yer yer 5 metreyi bulan dev kar kütlerine karşı bazı zamanlarda zor anlar yaşayan personeller, kepçe ile yolu açamadıkları zamanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

Yurdun birçok bölgesinde havaların ısındığını hisseden vatandaşlara rağmen Yüksekovalılar Mayıs ayına rağmen tünelleri andıran karlı yolları görenler hayretler içerisinde kalırken bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, mayıs ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirtti.