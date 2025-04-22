Kar kaplanları görev başında!

Kaynak: İHA
Kar kaplanları görev başında!

Turuncu kar kaplanlarının Van-Bahçesaray karayolu üzerinde 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde görevlerine hız kesmeden devam ediyor.

Kışın çetin geçtiği Van'ın Bahçesaray ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ise çığ ve olumsuz hava şartlarından dolayı aylarca kapalı tutuluyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiye'sinde görevli ekipler, kış mevsimin büyük bölümünde çığ tehlikesi ve olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunu açmak için büyük uğraş veriyor.

Birçok çığ yatağının bulunduğu bölgede yapılan çalışmalar sonucu yolu geçtiğimiz hafta ulaşıma açan ekipler, yol genişletme çalışmalarını da tamamladı.

Ekipler yolda genişletme çalışmalarını tamamladıktan sonra yoğun tipi ve fırtınadan dolayı 3 bin rakımlı Karabet Geçidinin zirvesinde bulunan kar tüneline biriken kar, gündüz sıcak, gece soğuk olmasından dolayı tünel içlerindeki kar kütleleri buza dönüşerek tehlike arz ediyor.

Bunun üzerine ekipler, muhtemel bir kazanın önüne geçmek için tünel içerisindeki buz kütlelerini temizleyip tuzlama işlemi yapıyor.

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