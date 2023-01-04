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  • Amerikalı ünlü aktör son durumunu paylaştı. Kar küreme aracı üzerinden geçmişti.

Amerikalı ünlü aktör son durumunu paylaştı. Kar küreme aracı üzerinden geçmişti.

Geçtiğimiz hafta geçirdiği ağır kaza sonucu tedavi altına alınan Jeremy Renner, kendisini merak eden hayranları için sosyal medya üzerinden son durumunu paylaştı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:12
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Kar küreme aracı üzerinden geçmişti. Amerikalı ünlü aktör Jeremy Renner hastaneden son durumunu paylaştı

Amerikalı ünlü aktör son durumunu paylaştı. Kar küreme aracı üzerinden geçmişti.
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Amerikalı aktör , Jeremy Renner kar küreme aracı kazası sonrası kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmış,. ailesi ve yakın çevresi, Renner'in durumunun "kritik ama stabil" olduğuna dair açıklamalar yapmıştı.

'ŞU AN YAZAMAYACAK KADAR DAĞINIK HALDEYİM'

51 yaşındaki ünlü oyuncu, hastanede geçirdiği kritik saatleri atlattıktan merak içinde kalan hayranları için Instagram hesabından paylaşımda bulundu. 18.6 milyon takipçisine seslenen Renner, paylaştığı fotoğrafa "Nazik sözleriniz için hepinize teşekkürler. Şu anda yazamayacak kadar dağınık haldeyim. Hepinize sevgiler yolluyorum." notunu düştü.

Paylaşıma yapılan yorumlarda, "Çabuk iyileş dostum", "Seni seviyorum", "Acil şifalar dilerim. Senin için dua ediyorum" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Avenger yıldızı, Nevada'daki evinin civarında meydana gelen kazadan sonra, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından pazar günü helikopterle hastaneye kaldırılmıştı.

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