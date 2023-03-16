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  • Jeremy Renner yeğeninin yazdığı notu paylaştı. Kar küreme aracının altında kalıp ölümden dönmüştü

Jeremy Renner yeğeninin yazdığı notu paylaştı. Kar küreme aracının altında kalıp ölümden dönmüştü

ABD'de evine yakın bir yerde kar küreme aracı kazası sonucu ağır yaralanan ve iyileşme süreci devam eden Jeremy Renner, yeğeninin hastanedeyken kendisine yazdığı sevimli bir notu yayınladı

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:30
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Kar küreme aracının altında kalıp ölümden dönmüştü. Jeremy Renner yeğeninin yazdığı notu paylaştı.

Jeremy Renner yeğeninin yazdığı notu paylaştı. Kar küreme aracının altında kalıp ölümden dönmüştü
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Hollywood yıldızı Jeremy Renner, kar kürerken bir kaza geçirmişti. Renner'ın aldığı yaralar sebebiyle durumunun 'kritik' ancak mevcut olarak 'stabil' olduğu belirtilmişti. 52 yaşındaki oyuncunun künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmişti.

Ünlü oyuncuyı kaza sonrasında görenler, "Herkesin bildiğinden çok daha kötü. Jeremy, neredeyse orada öleceğinin farkındaydı. Jeremy'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı" demişti.

YEĞENİNİN NOTUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında sık sık bilgi veren Jeremy Renner, geçirdiği kazadan sonra yeğeninin kendisine yazdı notu "Küçük adamımı seviyorum... Çok yaşa Auggie" sözleriyle yayınladı.

Auggie adındaki yeğenin Jeremy Renner'a yazdığı notta ise şu ifadeler yer aldı: Çok şanslıyım çünkü benim amcam 'Avengers' (Yenilmezler) üyelerinden biri olan Hawkeye. Ayrıca amcam geçirdiği kazadan sonra hayatta olduğu için de çok şanslıyım.

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