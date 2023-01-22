Jeremy Renner son durumunu aktardı ve teşekkür etti

Yeni yılın ilk gününde kar kürerken kaza geçiren ve ağır yaralanan aktör Jeremy Renner'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi. 52 yaşındaki aktörün künt göğüs travması geçirdiği ve aracın bacağının üzerinden geçtiği söylenmişti.

Tedavisi devam eden Jeremy Renner'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgi geldi. Sağlık durumuyla ilgili konuşan bir kaynak, "Herkesin bildiğinden çok daha kötü. Jeremy, neredeyse orada öleceğinin çok farkındaydı.

Jeremy'nin göğsünün sağ tarafı ezilmiş ve gövdesinin üst kısmı çökmüştü. Ayrıca kanayan kötü bir kafa yarası ve bacak yaralanması vardı" dedi.

Ünlü oyuncunun yaralarının boyutunun farkında olduğu ve iyileşmesi için önünde uzun bir yol olduğunu bildiği ifade edildi. Renner’ın eski formuna geri dönmesinin iki yıl kadar sürebileceği belirtildi.

HASTA YATAĞINDAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Yapılan bu açıklamaların ardından çok sayıda mesaj alan oyuncu yeni bir paylaşım yaptı ve sağlık durumunun seyriyle ilgili yeni bilgi verdi. Hasta yatağında çekilmiş karesinin altına;

"Herkese mesajları ve düşünceleri için teşekkür etmek istiyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler ve saygılar. Bu 30'dan fazla kırık kemik tıpkı aile ve arkadaşlar arasındaki sevgi ve bağın derinleşmesi gibi onarılacak, güçlenecek" notunu düştü.