Kar kütlesi altında kalan rehber dağcı hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Kar kütlesi altında kalan rehber dağcı hayatını kaybetti
Niğde'de 6 kişilik Alman turist gruba rehberlik etmek için Aladağlar'a çıkan dağcı, kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti. Ölen dağcının cansız bedenini kurtarma çalışmalarının ise çiğ riski nedeniyle yarın başlaması planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, kayak yapmak için Aladağlar'ın Emli Vadisi bölgesine çıkan dağcı İsmet İ. (49), burada kar kütlesi altında kaldı. Turistlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi.

aw159633-01.jpg İsmet İ.'nin cansız bedeni kar kütlesinin altından diğer dağcılar tarafından çıkartılırken kurtarma ekipleri ise olay yerinde çalışma başlattı ancak oluşan çiğ riski nedeniyle cansız bedenin kurtarılma çalışmalarına yarın devam edilmesi bekleniyor.

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NİĞDE VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Olay yerine gelerek bilgi alan Niğde Valisi Cahit Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada, "6 kişilik Alman turist grubu ve onlara rehberlik eden bir Türk vatandaşı tur kayağı için bu vadiyi kullanıyor. Zirveye çıktıktan sonra kayak yapmaya başladıkları zaman bir kar kütlesi geliyor ve rehber olan arkadaşımız kütlenin altında kalıyor. Bütün ekiplerimizi buraya yönlendirdik ama çığ riski devam ettiği için çalışmayı sonlandırıyoruz. Şu an orada kurtarılmayı bekleyen kimse yok. Yarın tekrar burada kurtarma çalışması başlayacak. Alman turistlerin sağlık durumları iyi, onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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