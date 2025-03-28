Kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada

Olay, gündüz saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleşti. Otomobil ile bölgeye gelen kar maskeli 5 adam ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye tekme, yumruk ve sopalarla dakikalarca dövdü. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü. 5 kişi daha sonra geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

5 KİŞİ DE YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler darp olayı gerçekleştiren 5 kişiyi yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyette ifade verdi.