Kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada

Kaynak: DHA

Adana'da kar maskeli 5 kişi, 1 kişiyi sopa, tekme ve yumruklarla öldüresiye dövdü. Dehşet anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gündüz saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleşti. Otomobil ile bölgeye gelen kar maskeli 5 adam ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye tekme, yumruk ve sopalarla dakikalarca dövdü. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü. 5 kişi daha sonra geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

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5 KİŞİ DE YAKALANDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler darp olayı gerçekleştiren 5 kişiyi yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişi emniyette ifade verdi.

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