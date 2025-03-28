Kar maskeli saldırganlar tanıdık çıktı! 5 kişi yakalandı

Olay, dün gündüz saatlerinde Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen kar maskeli 5 kişi, S.T.'yi tekme, yumruk ve sopalarla dövdü. Olay anı, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Darp sırasında sopanın kırıldığı görüldü. Kar maskeli kişiler S.T.'yi dövdükten sonra 8 bin lirasını da alarak geldikleri otomobile binip uzaklaştı. Yaralanan S.T., hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu görüntülerinden şüphelilerin kaçtığı otomobili belirledi. Polis, O.B. ile 5 arkadaşını gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

O.B.'nin S.T.'nin kiracısı olduğu, kira nedeniyle anlaşmazlık yaşanınca tarafların tartıştığı belirlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine O.B. yaşları 16 ile 19 arasında değişen 5 arkadaşıyla kar maskesi takarak otomobil ile bölgeye gelip, tekme, yumruk ve sopalarla ev sahibini darbetti.