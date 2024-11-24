Kar ve tipi sebebiyle pek çok ilde kara yolu ulaşımı sağlanamıyor

Türkiye genelinde etkisini artırarak ilerleyen soğuk hava dalgası etkisini iyice hissettirmeye başladı. Pek çok ilde etkisini gösteren şiddetli kar yağışı yolları tıkama noktasına kadar geldi. Bazı illerin karayolları yoğun kar sebebiyle ulaşıma kapandı.

İşte kapanan yollar;

Konya-Ankara kara yolunda Konya-Altınekin arası, Konya-Aksaray kara yolunun tamamı, Konya-Adana yolunda Konya-Karapınar arası, Konya-Antalya kara yolunda Konya-Seydişehir arasının her iki istikametinde ulaşım durdu.

Bolu’daki Anadolu Otoyolu Ankara yönü kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.

Sivas’ın Hafik ve Yıldızeli ilçelerinde 35 yerleşim yerinin yolu yoğun yağan kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapandı.

Kastamonu'da kar nedeniyle 526 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karaman ile Mut arasındaki ulaşımın kilit noktası olan Sertavul Geçidi, yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle tüm araç trafiğine kapatıldı.

TIR VE ÇEKİCİLERE KAPATILDI

Adıyaman Gölbaşı ve Malatya arasında da ulaşım durma noktasına kadar geldi.

Erzincan-Sivas E-80 kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kayseri – Sivas – Malatya istikameti kar yağışı devam ederken bazı araç geçişlerine ulaşım kapatıldı.

Nemrut Dağı yolu ise kapalı olduğu belirtildi.

Nevşehir-Aksaray karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Mersin’in Mut ilçesi ile Karaman arasındaki Sertavul Geçidi, yoğun kar, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapandı.

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda tır ve çekici yolda kaldı.

Niğde’de Çiftlik-Altunhisar yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Düzce kent genelinde merkezde 4, Yığılca'da 20, Kaynaşlı'da 8, Gölyaka'da 4 olmak üzere 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.