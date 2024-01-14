Kar yağışı 45 köy yolunu ulaşıma kapadı

Kaynak: İHA
Kar yağışı 45 köy yolunu ulaşıma kapadı
Yoğun kar yağışı Giresun’da 45 köy yolunu ulaşıma kapadı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları devam ediyor.

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklama, Giresun ve ilçelerinde etkisini her geçen saat artıran kar yağışı nedeniyle Çanakçı’da 3, Dereli’de 13, Doğankent’te 1, Görele’de 25, Keşap’ta 1 ve Tirebolu’da 2 olmak üzere toplamda 45 köy yolu ulaşıma kapandığı açıklandı.

Özellikle yüksek kesimlerde ve yaylalarda etkili olan yoğun kar yağışı, sorumluluk sahasındaki İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma ve buzlanmaya karşı köy yollarını tuzlama ve kumlama çalışmaları aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Yetkililer vatandaşlara çağrıda bulunularak, araçlarda zincir, çekme halatı, takoz ve diğer tüm tedbirlerin alınarak trafiğe çıkılması uyarısında bulunuldu.

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