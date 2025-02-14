Kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı

Kaynak: İHA
Kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı

Bitlis'te yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Ahlat ilçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizlemeye başladı.

Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, ilçeye bağlı 8 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, ekiplerin köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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Esnaf Atakan Olcay, sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaştıklarını söyledi. Olcay, "Sabah uyandık kar yağmıştı. Beklediğimiz bir kardı. Uzun zamandır kar yağmıyordu.

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İnşallah bugünlerden sonra kar yağar. Yani yağması gerekir, toprak açısından bereketli bir kar yağmasını bekliyoruz" dedi.

Kar yağışı 8 köy yolunu ulaşıma kapattı

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