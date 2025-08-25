Kara ayı dondurmacıyı bastı

ABD’nin California eyaletindeki Tahoe Gölü’nde bulunan Camp Richardson Dondurmacısı, geçtiğimiz gece sıra dışı bir misafiri ağırladı. “Fuzzy” adıyla bilinen bir kara ayı, dondurmacıya girerek tatlı bir kaçamak yaptı. El Dorado İlçesi Şerif Ofisi’nin paylaştığı bilgilere göre, ayı dükkâna gece yarısı, işletme kapalıyken girmeyi başardı. Bu beklenmedik ziyaret, hem yerel halkı hem de yetkilileri şaşkına çevirdi.

AYI FUZZY’NİN TATLI MACERASI

Olay, 24 Ağustos 2025 gecesi, Camp Richardson Dondurmacısı’nda meydana geldi. Şerif ekipleri, dükkândan gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, dükkâna vardıklarında karşılarında dondurma tezgâhının ardında gezinen bir kara ayı buldu. “Fuzzy” lakaplı ayı, dondurma kaplarını devirmiş, çeşitli tatları denemiş ve geride yarım yenen dondurma kapları bırakmıştı. New York Times’ın haberine göre, ayı özellikle çikolatalı ve vanilyalı dondurmalara ilgi göstermiş.

Şerif ve bölgedeki kolluk güçleri ekipleri, ayıyı zarar vermeden dükkândan çıkarmayı başardı. Fuzzy, yetkililerin müdahalesiyle dükkândan uzaklaştırılarak yeniden vahşi doğaya döndü. Neyse ki olay sırasında dükkânda kimse yoktu ve ayı, maddi hasara yol açmadı. Ancak işletme sahipleri, ayının ziyafeti sonrası dondurma stoklarını yenilemek zorunda kaldı.

TAHOE GÖLÜ’NDE AYI SORUNU

Tahoe Gölü bölgesi, doğal güzellikleri ve vahşi yaşamıyla ünlü bir turizm merkezi. Ancak son yıllarda, kara ayıların yerleşim yerlerine yaklaşması sıkça gündeme geliyor. Uzmanlar, bu durumun temel nedenlerinden birinin insan kaynaklı yiyeceklere kolay erişim olduğunu belirtiyor. Yiyecek atıklarının düzgün yönetilmemesi ve açıkta bırakılan çöpler, ayıları yerleşim alanlarına çekiyor. Fuzzy’nin dondurmacı baskını, bu sorunun eğlenceli ancak düşündürücü bir örneği olarak kayıtlara geçti.

El Dorado İlçesi Şerif Ofisi, bölge sakinlerine ve işletmelere, ayıların ilgisini çekebilecek yiyecekleri güvenli bir şekilde saklamaları konusunda uyarılarda bulundu. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde çöp kutularının kilitli tutulmasını ve yiyecek artıklarının açıkta bırakılmamasını öneriyor.

İŞLETME SAHİPLERİ NE DİYOR?

Camp Richardson Dondurmacısı’nın sahipleri, olayı tebessümle karşıladı. İşletme, sosyal medya hesaplarında paylaştığı esprili bir gönderide, “Fuzzy’den hesap sormak zor olacak!” diyerek durumu tiye aldı. Ancak dondurma stoklarının yenilenmesi için ek maliyetle karşı karşıya kalan işletme, güvenlik önlemlerini artırmayı planlıyor. Dükkânın gece saatlerinde daha iyi korunması için yeni kilit sistemleri ve güvenlik kameraları gündemde.

VAHŞİ YAŞAMLA BİRLİKTE YAŞAMAK

Fuzzy’nin macerası, Tahoe Gölü’nde vahşi yaşamla insan yaşamının kesişimine dair önemli bir hatırlatma oldu. Bölgedeki doğa koruma uzmanları, ayıların doğal yaşam alanlarının korunması ve insan-yaban hayatı çatışmalarının azaltılması için daha fazla farkındalık çağrısında bulunuyor. Fuzzy’nin tatlı kaçamağı, zararsız bir olay olarak sona erse de, benzer durumların önlenmesi için hem yerel halkın hem de turistlerin daha dikkatli olması gerekiyor.