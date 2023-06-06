Kara duman 4 kişiyi zehirledi

Ankara’da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın sebebiyle 4 kişi dumandan etkilendi. Fabrikaya saran devasa alevler, itfaiye ekiplerince kontrol altına aldı.

Kara duman 4 kişiyi zehirledi

İHA'nın haberine göre, olay, Kahramankazan’da meydana geldi. Sabah saatlerinde bir mobilya fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın çevre kontrolünün sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 4 kişiye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fabrikayı saran devasa alevler ve dumanlar çevredekilerin panik yaşamasına neden olurken, korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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