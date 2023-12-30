Kara Kıta’da kan gölü. İsyancıların saldırılarında 14 sivil öldü

Kaynak: AA
Kara Kıta’da kan gölü. İsyancıların saldırılarında 14 sivil öldü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda bulunan Ituri eyaletinde isyancıların saldırısı sonucu 14 sivil öldü.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Ituri eyaletine bağlı Mambau ve Kawame köylerinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) ismindeki isyancı grup üyeleri, sivillere bir dizi saldırı düzenledi.

Saldırılarda, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu en az 14 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. ADF üyelerinin daha önce aynı bölgeye 23 Aralık'ta düzenlediği saldırıda da 7 sivil yaşamını yitirmişti.

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Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde, 1990'ların sonlarından beri faaliyet gösteren ADF örgütü, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten beri binlerce sivilin hayatını kaybettiği ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

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