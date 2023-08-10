Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında gözyaşlarını tutamadı: Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim

Erdoğan, MGK toplantısına son kez katılan generallere hediye takdim ederken Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever, Erdoğan’a “Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Size müteşekkirim. Sarılmak istiyorum” dedi.

KAYNAK: AA
Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'ın karşısında gözyaşlarını tutamadı: Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Toplantı başlamadan önce Erdoğan, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos’ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser’e saat ve çini armağan etti.

Musa Avsever, armağanlarını takdim eden Erdoğan’a şunları söyledi:

1971 yılında başladım askerliğe, bu şura ile son oluyor. Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Size müteşekkirim. Sarılmak istiyorum.

Bunun üzerine Avsever’le kucaklaşan Erdoğan da gülerek “Kendisi duygulandı, bizi de duygulandırıyor” dedi.

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Orgeneral Avsever, MGK toplantısına kadar Genelkurmay Başkanı olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevlendirilmişti.

Orgeneral Atilla Gülan da TSK'ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever'in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi.

Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan'a teşekkür etti.

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FİDAN'A ÜSTÜN HİZMET MADALYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra MİT'te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verdi.

Madalyayı alan Fidan, "Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Rabb'im mekanlarını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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