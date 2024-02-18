Kara Kuvvetlerinin forsu değişti. İşte yeni forstaki detay

Kaynak: AA
Kara Kuvvetlerinin forsu değişti. İşte yeni forstaki detay
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın forsunun değiştirildiğini açıkladı. Kara kuvvetleri Komutanlığı değiştirilen forsun içerisinde yer alan detayları tek tek açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın forsunun değiştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mazisi şan ve şerefle dolu Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın kadim geçmişini yansıtan yeni fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur” denildi.

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İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için yeni forsun tasarlanarak kullanılmaya başlandığını, Komutanlığın brövesi ve sembolünde herhangi bir değişikliğin olmadığını ifade etti.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı için fors tasarımı yapılmasına ihtiyaç duyularak yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur." cümleleri sarf edildi.

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KARA KUVVETLERİNDEN YENİ FORSA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kara Kuvvetleri Komutanlığından yapılan resmi açıklamada yeni forsun açıklaması şu şekilde belirtildi:

“Kara Kuvvetleri Komutanlığı forsunda yer alan ay–yıldız Türk milletinin emrinde olunduğunu, çapraz kılıçlar sürekli, güçlü ve kararlı K.K.K.lığını, dörtnala ilerleyen mızraklı süvari Kara Kuvvetlerinin cesaret, dinamizm ve sürekliliğini, dört adet yıldız K.K.K.lığının seviyesini temsil etmektedir.”

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