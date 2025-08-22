Kara Ölüm hortladı! ABD'de veba alarmı

Kaliforniya’nın gözde tatil bölgesi Lake Tahoe’da kamp yapan bir kişi, tarihin en korkutucu hastalıklarından vebaya yakalandı. Yetkililer, enfekte pire ısırığıyla bulaştığı düşünülen vakanın ardından halkı doğada dikkatli olmaya çağırdı.

VAKA TESPİT EDİLDİ, TEDAVİ BAŞLADI

El Dorado İlçesi yetkilileri, Lake Tahoe’da yaşayan bir kampçının veba testinin pozitif çıktığını doğruladı. Hasta, evde tedavi altına alınırken sağlık durumu yakından izleniyor. Yetkililer, hastanın kimliği ve sağlık durumuna ilişkin detay paylaşmaktan kaçındı. NBC News’in aktardığına göre, enfeksiyonun kaynağının muhtemelen enfekte bir pire olduğu düşünülüyor. Yersinia pestis bakterisinin yol açtığı bu hastalık, erken teşhisle antibiyotiklerle kontrol altına alınabiliyor.

DOĞADA GÖRÜNMEZ TEHLİKE: PİRELER

El Dorado İlçesi’nin geçici halk sağlığı müdürü Kyle Fliflet, veba bakterisinin Kaliforniya’nın yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak bulunduğuna dikkat çekti. Fliflet, “Yabani kemirgenlerin yoğun olduğu alanlarda kamp yapanlar ve yürüyüş yapanlar, pire ısırıklarına karşı hem kendilerini hem de evcil hayvanlarını korumalı” uyarısında bulundu. Yetkililer, doğa aktivitelerinde uzun kollu kıyafetler giyilmesi ve böcek kovucu kullanılması gerektiğini vurguladı.

TARİHİN GÖLGESİNDEN GÜNÜMÜZE VEBA

Veba, insanlık tarihinin en yıkıcı salgınlarından biri olarak biliniyor. Yersinia pestis bakterisinin yol açtığı hastalık, genellikle pireler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Hastalığın üç türü bulunuyor: Hıyarcıklı veba lenf düğümlerinde şişliklere yol açarken, pnömonik veba akciğerleri hedef alıyor ve insandan insana bulaşabiliyor. Septisemik veba ise bakterinin kana karışmasıyla ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Belirtiler arasında ateş, halsizlik, bulantı ve şişmiş lenf düğümleri yer alıyor.

ABD’DE VAKA SAYILARI DÜŞÜK AMA RİSK SÜRÜYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, ülkede yılda ortalama 7 veba vakası tespit ediliyor. Vakaların çoğu, kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde görülüyor. Uzmanlar, hastalığın Afrika, Asya ve Amerika’nın bazı bölgelerinde hâlâ aktif olduğunu belirtiyor. Erken teşhis ve antibiyotik tedavisi, hastalığın ölümcül etkilerini büyük ölçüde azaltıyor. Ancak yetkililer, doğayla iç içe olanların risklere karşı dikkatli olmasını istiyor.

ÖNLEM ALMAK HAYAT KURTARIR

Yetkililer, vebanın modern tıpla kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğunu vurgulasa da, doğada alınacak basit önlemlerin hayati önem taşıdığını belirtiyor. Kampçıların ve doğa tutkunlarının pire ısırıklarına karşı korunması, hastalığın yayılmasını önlemede kritik bir rol oynuyor. Kaliforniya’daki bu vaka, hem yerel halkı hem de turistleri doğanın gizli tehlikelerine karşı bir kez daha uyarmış oldu.