Kara para aklama sahnesiyle olay olmuştu! Bu kez Havala sistemini anlattılar

Aras Bulut İynemli’nin başrol oynadığı Deha 2. bölümüyle büyük ses getirmişti. Kara para aklama sahnesi ile sosyal medyanın gündemine oturan dizide bu hafta da kara para aklamanın bir başka yöntemi olan Havala yöntemi tüm ayrıntılarıyla anlatıldı.

YENİ BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİLERİNİ EKRANA KİLİTLEDİ

Aras Bulut İynemli ve Uğur Polat gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizi dün akşam yine izleyicilerini ekran başına kilitledi.

Deha dizisinin ilk bölümlerinde Devran karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli kara para aklama sistemini adım adım anlatmıştı.

Deha dizisi yine dün akşamki sahnesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizide Havala sistemi şu şekilde anlatıldı;

“Paranızı ışınlamanın başka bir yolu var. Havala yaparız olur biter ya. Havala her türlü yasa dışı para transferi. Suç örgütleri çoğunlukla uluslararası çalışıyor. Bu örgütlerin çalıştıkları ülkelerde de adamları var. Onların işlerini alışverişlerini, para transferlerini takip eden adamları havala sistemiyle onlarla işletiyorlar. Orada kazanılan parayı memlekete yasal yollarla sokmak mümkün olmadığı için alternatif çözümler bulunuyor. Bunlardan biri de havala. Ya da kuyumcuları kullanarak para transferi yapmak bu mekanlarda basit bir çalışma yöntemi var . Parayı senden alıyorlar, orada bir kasaya koyuyorlar. Yani orada kazanılan para aslında orada kalıyor. Oradaki havalacı arkadaş parayı sahibine göndermek için Türkiye’de anlaşmalı olduğu ortağına bir şifre gönderiyor. Bu şifrede paranın sahibindeki bir banknotun üzerindeki seri numarası oluyor. O seri numaralı parayı bir piyango bileti gibi düşün paranın fotoğrafı Türkiye’deki havalacı da, paranın aslı da burada. Parayı alacak adamın elinde. Banknotta uyuşunca büro kendi kasasındaki aynı mevlayı da çıkarıp veriyor”.

HAVALA SİSTEMİ NEDİR?

Hawala, sınırlar arasında fiziksel olarak para taşımadan para transferi için dünya çapında yaygın olarak kullanılan gayriresmi bir para transfer sistemi. 8. yüzyılda Güney Asya'da ortaya çıkan bu sistem, o zamandan beri Orta Doğu, Afrika ve Asya gibi bölgelere yayılmış.

Hawala işlemlerinde fiziksel para hareketi gerçekleşmez. Bunun yerine, Hawaladars olarak bilinen bir broker ağı, iki müşteri arasındaki para transferini koordine eder. Bu brokerlar, bakiyelerini karmaşık, güvene dayalı bir sistem aracılığıyla halleder.

Hawala, geleneksel bankacılık ve finans sistemlerinin dışında faaliyet gösterir ve bu da onu takip etmeyi ve düzenlemeyi zorlaştırır. Genellikle hem meşru hem de yasadışı amaçlar için kullanılır.