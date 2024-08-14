Kara para aklayan çeteye darbe. Milyonlarca dolar ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kara para aklayan çeteye darbe. Milyonlarca dolar ele geçirildi

Gaziantep Jandarma, yasa dışı "Havala" yöntemiyle kara para akladığı belirlenen bir çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 2 milyon 336 bin 773 dolar, külçe altın ve çeşitli para birimleri ele geçirildi.

Milyonlarca dolar ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, Şehitkâmil ilçesindeki bir iş yerinde danışmanlık hizmeti adı altında faaliyet gösteren bir işletmede büyük miktarda döviz ve altın bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler, titiz bir planlama sürecinin ardından teknik ve fiziki takip çalışmaları yaparak, yasa dışı ve kayıtdışı para transferi yöntemi olan “HAWALA” sistemiyle haksız kazanç elde ettiği belirlenen (M.A), (S.B), (M.A), (A.B), (C.H) ve (A.İ) isimli 6 şüpheliye operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve 2 ayrı işyerinde yapılan aramalarda; 2 milyon 336 bin 773 ABD doları, 6 bin 30 Euro, 9 bin 870 Türk Lirası, 31 bin 256 Suudi Arabistan Riyalı, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın ele geçirildi. İşyeri kamera kayıtları, bir ajanda, bir para sayma makinesi ve 6 cep telefonuna da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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