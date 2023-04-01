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Türkiye icraya düştü. Kara tablo ortaya çıktı

Millet icrayla uğraşıyor. İcralık dosya sayısı öyle arttı ki 33 Milyon 275 bini buldu. Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerine göre günde 5 bin 156 icralık dosya sisteme giriyor. Nüfusun her yüz kişiden 38'i icralık...

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:05
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Kara tablo ortaya çıktı. Türkiye icraya düştü

Türkiye icraya düştü. Kara tablo ortaya çıktı
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İcra ve iflas dosyalarında akıl almaz artış. Her yüz kişiden 38'i neredeyse icralık. İcra dosyalarını sayısı 33 Milyonu aştı. Adalet Bakanlığı verilerine göre, günlük 5 Bin 156 yeni icra dosyası girişi oluyor.

Birgün'den Mustafa Bildirici'nin haberine göre,Adalet Bakanlığı, icra ve iflas dairelerine yönelik verilerini yayınladı.İcra ve iflas dosyaları sayısı, 2022 yılındaki artışla birlikte 33 milyon 275 bin 632'ye yükseldi. Söz konusu dosyalarda son 7 yılda yaşanan artış yüzde 27'yi buldu.

2022 yılında icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısının önceki yıllardan devredenlerle birlikte toplam 33 milyon 275 bin 632’ye ulaştığı öğrenildi. İcra ve iflas dosya sayısında 2015-2022 döneminde yaşanan artış ise yüzde 27 oldu.

Adalet Bakanlığı’nca 2022 yılına ilişkin yayımlanan istatistikler, adliyelerin milyonlarca icra ve iflas dosyaları bulunduğunu gösterdi.

33 MİLYONU AŞTI

İcra ve iflas dairelerine yönelik verilere göre, 2022 yılında 9 milyon 46 bin 245 yeni icra ve iflas dosyası açıldı. 2022 yılı içinde açılan yeni dosyalar ile birlikte dairelerdeki toplam icra ve iflas dosyası sayısı 33 milyonu aştı.

İcra ve iflas dairelerindeki dosyaların türleri de adalet istatistiklerinde paylaşıldı. Buna göre, 2022 yılındaki icra ve iflas dosyalarının 3 milyon 251 bin 54 binini mahkeme kararı bulunan (ilamlı takip) dosyalar, 27 milyon 934 bin 701’ini ise mahkeme kararı bulunmayan (ilamsız takip) dosyalar oluşturdu.

İcra ve iflas dairelerindeki dosya sayısındaki artış da dosyaların görülme süresinin bin günü aşmasına yol açtı. Buna göre, 2015 yılında 742 gün, 2016 yılında 833 gün, 2017 yılında ise 892 gün olan dosyaların ortalama görülme süresi, 2018-2022 döneminde şöyle:

 

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