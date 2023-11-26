Kara üzüm sağlık bombası

Şırasından sirkesine, tazesinden kurusuna kadar mutfaklarımızda da çok geniş kullanım alanlarına sahip olan kara üzüm özellikle çok güçlü bir antioksidan. İşte yararları...

Sağlıklı beslenmeye önem verenlerin ve özellikle bağışıklık sistemini güçlü tutmaya çalışanlar kara üzümün faydalarını araştırıyor. Peki, kara üzüm nelere iyi geliyor. İşte o sorunun yanıtı...



Bağırsak problemlerini giderir.

Karaciğere faydalıdır, temizler.

Obezitenin önlenmesine yardım eder.

Yaşlanma belirtilerinin oluşmasını önler ya da geciktirir

Kirli kanın temizlenmesine yardım eder.

Saç köklerinin güçlenmesini sağlar.

Kansızlığı giderir.

Kemik sisteminin gelişmesini ve güçlenmesini sağlar.

Siyah Üzüm Kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, manganez ve K vitamini açısından oldukça güçlü bir besi olduğu için kemik sağlığı için gerekli olan mineraller bakımından zengin besinlerden biridir.

Siyah üzümdeki yüksek antioksidan seviyesi bilhassa bakteriyel ve viral enfeksiyonların neden olduğu hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Kara üzüm enflamasyonu azalttığı için diyabet, artrit, otoimmün gibi hastalıkların önlenmesinde de faydalıdır.

İçeriğinde bol miktarda lif bulunan kara üzüm kabızlığı önlemeye yardımcı olur.