Kara yolları için açıklama yapıldı! Yola çıkacak sürücüler dikkat: İşte kapalı yollar (5 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun Çerkezköy-Çorlu kavşakları 158-163. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştiriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 13-21. kilometrelerindeki üstyapı çalışması sebebiyle 10 Eylül'e kadar Denizli istikameti ve Sarayköy çıkış kolu araç trafiğine kapatılarak, ulaşım Aydın istikametinden geliş-gidiş şeklinde sürdürülecek.

Kara yolları için sürücülere önemli uyarı! İşte trafiğe kapatılan yollar (4 Eylül 2025)

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu kesimi İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 30-31. kilometrelerinde menfez yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Kütahya yolunun 32. kilometresinde viyadük ayağı imalat çalışmaları sebebiyle Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ordu-Fatsa yolunun 11-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun sağ tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize devlet yolunun 17. kilometresindeki Rize Liman Köprülü Kavşağı Köprüsü'nün İyidere-Rize yönünde derz onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle çalışma süresince ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Acıpayam-Çavdır-Söğüt yolunun 8-23. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı devlet yolunun Ankara-Bursa istikameti 27-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 5-20. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.