Kara yolları ile ilgili açıklama geldi: İşte trafiğe kapatılan ve alternatif yollar (29 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden devam ediyor. Otoyolun 11-15. kilometrelerinde ise genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu ve bağlantı yollarındaki çalışmalar dolayısıyla Aydın çevre yolunun Kuzey Kavşağı ile Aydın gişeleri 0-2. kilometrelerinde (Aydın-İzmir istikameti) sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Yola çıkacak sürücüler için liste yayımlandı! İşte çalışma olan ve trafiğe kapatılan yollar (28 Eylül 2025)

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Düzce il sınırı 6-9. kilometrelerinde Bolu Dağı geçişindeki Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde yürütülen derz değişim çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde sağdan iki şerit trafiğe kapatılarak sürücüler, diğer şeride yönlendiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 11-15. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşım, Ankara yönünde 1, Adana istikametinde 1 ve 2 numaralı şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamında yapılan çalışmalar dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-50. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt il sınırı-Arpalı-Bayburt yolunun 4. kilometresindeki Şehit Hamit Şahin Tüneli'nin tüplerinde yapılan çalışmalar sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Isparta-Eğirdir yolunun 19-20, Afyonkarahisar-Uşak yolunun 26-33. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.