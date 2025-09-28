Yola çıkacak sürücüler için liste yayımlandı! İşte çalışma olan ve trafiğe kapatılan yollar (28 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı-Nurdağı kavşağı 0-1. kilometrelerindeki deprem hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Bağlıca-Eskişehir kavşakları Eskişehir istikametindeki üstyapı onarımı çalışması sebebiyle 7-10. kilometrelerinde Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Yola çıkacak sürücüler dikkat: Açıklama yapıldı! İşte trafiğe kapalı yollar... (26 Eylül 2025)

TEM Otoyolu'nun Doğu İzmit Kavşağı-Kandıra kavşağının 92-97. kilometrelerindeki İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla TEM Kandıra kavşağından otoyola girişler ile Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit kavşağından TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kapalı olurken Doğu İzmit kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit kavşağından alternatif güzergahlar kullanılabiliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor.

Ankara-Konya yolunun 35-45. kilometrelerinde Ankara-Konya istikametindeki asfalt yolun üstyapısında meydana gelen çatlakların onarım çalışmaları nedeniyle saat 18.00'e kadar çalışma yapılan kesimlerde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Yalova-Bursa İl Sınırı-Gemlik-Bursa yolunun Bursa-Yalova istikameti 32-37. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun (Bafra Çetinkaya Köprüsü-Bafra Tozköy kavşağı) 43-45. kilometrelerindeki Sinop istikametinde drenaj çalışmaları ve Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 29-30. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 38-43. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kangal-Malatya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Malatya-Sivas istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 5-15. kilometrelerinde Değirmendere 2 ve Değirmendere 4 köprülerinde bölünmüş yolun Maçka-Trabzon yönündeki yapılarda yapılacak derz onarımı sebebiyle çalışma süresince ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.