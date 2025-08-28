Kara yolları ile ilgili açıklama yapıldı! İşte trafiğe kapalı olan yollar (28 Ağustos 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli devlet yolunun 12-14. kilometrelerinde Babadağ Farklı Seviyeli Kavşağı bünyesinde yapılacak alt geçit çalışmaları nedeniyle Denizli-Aydın istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı, trafik akışı sol şeritten devam ediyor. Aydın-Denizli istikametinde ise çalışmaların olduğu bölgede yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan tek gidiş şeklinde kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Menemen istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Yola çıkacak sürücüler dikkat: Kara yolları ile ilgili kritik açıklama geldi! İşte kapalı yollar... (27 Ağustos 2025)

Tirebolu-Doğankent-Giresun-Gümüşhane il sınırı yolunun 33. kilometresinde Güvenlik Tüneli'ndeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü devam edecek.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Kavşağı-1. Bölge Hududu kesimi İstanbul istikametinde 13-16. kilometrelerdeki üstyapı onarım çalışması sebebiyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları 3-5. kilometrelerindeki (Başpınar Viyadüğü) çalışmalar dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 7-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Bozüyük-Bilecik istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Şuhut yolunun 21-24. kilometrelerinde (Şuhut şehir geçişi) altyapı imalatları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yüksekova-Dağlıca yolunun 43. kilometresinde çığ tüneli yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle trafik akışı yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 15-18. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla Batman-Siirt istikametinde sol şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.