Kara yolları ile ilgili resmi açıklama geldi! İşte dikkat edilmesi gereken yollar (8 Eylül 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-İzmit Doğu kavşakları 0-7. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak sürücüler, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor.

İzmir-Çandarlı Otoyolu'nun Sasalı-Mavişehir kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Sürücüler için açıklama yapıldı! Yola çıkacak sürücüler dikkat: İşte kara yollarında kapalı yollar (7 Eylül 2025)

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım, kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Kırıkkale yolunun 69-72. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünelde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-17.30 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Balıkesir yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Susurluk istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Acıpayam-Çavdır-Söğüt yolunun 8-23. ve Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 35-41. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya-Kale yolunun 60-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.