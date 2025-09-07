Sürücüler için açıklama yapıldı! Yola çıkacak sürücüler dikkat: İşte kara yollarında kapalı yollar (7 Eylül 2025)

Kaynak: AA
Sürücüler için açıklama yapıldı! Yola çıkacak sürücüler dikkat: İşte kara yollarında kapalı yollar (7 Eylül 2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları 0-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 16-17. kilometrelerindeki şev destekleme çalışmaları sebebiyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Kara yolları için açıklama yapıldı! Yola çıkacak sürücüler dikkat: İşte kapalı yollar (5 Eylül 2025)Kara yolları için açıklama yapıldı! Yola çıkacak sürücüler dikkat: İşte kapalı yollar (5 Eylül 2025)

Ankara-Kırıkkale yolunun 37-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikametinde ulaşım, servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir İl Sınırı yolunun, 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun, 46-50. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma Sinop istikametinde bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü izi veriliyor.

Antakya-Samandağ Devlet Yolunun, Ekinci FSK kapsamında 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, kontrollü sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Şuhut yolunun, 21-25. kilometrelerinde Şuhut Şehir Geçişindeki altyapı imalatları nedeniyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alanya-Gazipaşa-5. bölge hududu yolunun, 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaman-Kırşehir yolunun, 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun, 64-65. kilometrelerindeki heyelan önleme çalışması nedeniyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor.

Son Haberler
Şenkaya’da duygu dolu düğün: Başkanın kızı evlendi!
Şenkaya’da duygu dolu düğün: Başkanın kızı evlendi!
Türkiye nefesini tuttu, 15.30'u bekliyor
Türkiye nefesini tuttu, 15.30'u bekliyor
Şamil Tayyar tarih vererek bombayı bıraktı! 'Sürpriz bir görevden alma daha olabilir'
Şamil Tayyar tarih vererek bombayı bıraktı! 'Sürpriz bir görevden alma daha olabilir'
Sürücüler için açıklama yapıldı! Yola çıkacak sürücüler dikkat: İşte kara yollarında kapalı yollar (7 Eylül 2025)
Sürücüler için açıklama yapıldı! Yola çıkacak sürücüler dikkat: İşte kara yollarında kapalı yollar (7 Eylül 2025)
Yeniçağ Gazetesi: Okul çantasının altında velilerin beli bükülüyor
Yeniçağ Gazetesi: Okul çantasının altında velilerin beli bükülüyor