Kara yollarında çalışma yapılan yollar duyuruldu! Sürücülere uyarı: Yavaş gidilmeli (8 Ağustos 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Adana-Gaziantep istikameti, Aslanlı Tünel çıkışı 15-16. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan gidiş ve geliş olarak iki yönlü devam ediyor. Bu kapsamda çalışmanın bir etabında, Kuzey Marmara Otoyolu TEM Akyazı kavşağından Ankara istikametine çıkış kapatılacak.

Kara yollarında yapılan çalışmalar ve kapalı yollar! Resmi açıklama geldi (7 Ağustos 2025)

Melenağzı-Akçakoca yolunun 0-5. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Öte yandan Afyonkarahisar-Uşak yolunun 29. kilometresinde Kütahya ayrımı ve 33. kilometresinde Antalya ayrımı kavşaklarındaki muhtelif kesimlerde üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin bu bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Hudut-Dereköy yolunun 15-20. kilometrelerinde üst yapı yenileme, Kangal-Sivas yolunun 10-15. kilometrelerinde ise asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik Eskişehir il sınırı yolunun Bursa-Ankara istikameti 32-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım, Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 23-24. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 17-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Batman-Siirt İstikametinde bölünmüş yolun sol şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten gidiş ve geliş olarak iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 32-34. kilometrelerinde Kemalpaşa, Üçkardeşler 1 ve 2, Sarp 1, 2 ve 3 tünellerinde yapılacak çeşitli çalışmalar sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü devam edecek.